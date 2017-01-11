У Мексиці на світ появилося немовля з двома головами (ВІДЕО, ФОТО)

У мережі нещодавно було опубліковано відеозапис, на якому новонароджене немовля у Мексиці має дуже рідкісну аномальну природу: у дитини аж дві голови. За попередньою оцінкою лікарів, це сіамські близнюки, які мають одне тіло на двох. Як передає replyua.net, досі залишається невідомо, чи знали батьки про те, що їх чикає при народженні, чи робили вони ультразвукову діагностику, чи можливо для них це стало таким самим сюрпризом, як і для всього світу.
Даний випадок дуже збентежив та здивував користувачів соціальних мереж, які наразі активно розповсюджують фото та відеозапис з малюками «в одному тілі». На даний момент перед лікарями стоїть складана задача: що далі робити з близнюками. Крім того, за словами медиків, невідомо, які шанси на виживання у такому випадку. На фото та відео видно, що фактично близнюки мають один тулуб на один «комплект» кінцівок на двох. Тіло розділити буде неможливо. Користувачі мереж збентежені таким немовлям, називаючи його «чудом природи» та «рідкісним явищем». «Потрібно робити все необхідне для того, щоб дати цим малюкам шанс на життя. Вони ні в чому не винні. Батьки мають зрозуміти, що це їхня дитина, чи двоє дітей і починати робити все необхідне для їх розвитку», - переконаний один з користувачів.