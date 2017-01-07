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Шварценеггер відповів на критику Трампа

Шварценеггер відповів на критику Трампа
Голлівудський актор та колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер у своєму мікроблозі в Twitter дав відповідь на критику у свою адресу з боку новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, - про це інформує replyua.net.

Так, Шварценеггер у своєму мікроблозі розмістив відеозапис, на якому цитує промову одного із найвідоміших і найбільш шанованих американських президентів Авраама Лінкольна, яку останній виголосив під час своєї інавгурації. Так, актор зауважив, що «ми друзі, а не вороги». За його словами, «хоча пристрасті і досягли найвищої точки, ми не повинні ворогувати». Відтак, він нагадав Трампу, що передвиборна кампанія вже завершилась, і скоро він стане президентом для всіх американців. «Для того, щоб зберегти велич Америки, нам доведеться працювати всім разом». Крім того, Шварценеггер висловив сподівання, що Трамп на благо Сполучених Штатів працюватиме так же завзято, як і на користь своїх рейтингів.

Нагадаємо, конфлікт між Трампом і Шварценеггером почався через те, що новообраний американський президент розкритикував участь актора у благодійному шоу «Учень знаменитості» - мовляв, у передачі зараз низькі рейтинги. Варто зауважити, що Трамп теж працював над цією передачею, але був змушений її покинути за проханням керівництва каналу через свої скандальні заяви.
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