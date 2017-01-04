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Користувачі мереж знайшли російську копію французької "подружки" Путіна

Користувачі мереж знайшли російську копію французької "подружки" Путіна
Кандидата у президенти Франції, керівника ультраправої політичної партії «Національний фронт» Мерін Ле Пен у соціальних мережах користувачі прирівняли до скандального своїми антиукраїнськими заявами офіційного представника Міністерства закордонних справ Російської Федерації Захаровою Марією. Як передає replyua.net, користувач Твіттера під ніком Тетя Роза опублікував колаж з фото Захарової та Ле Пен, прикрасивши фразою: «Як же вони схожі між собою, ці наші Маші».

Соціальні мережі бурно відреагували на таке порівняння, висміюючи «практичну схожість двох Маш». Один з користувачів зазначив: «Точно знаю, що вони переслідують однакові цілі, оскільки мають одного й того ж самого роботодавця». «Схожі, як два чоботи», - сказав інший. Наталя Василівна точно підмітила, що «у чужої Маші хоч голова помита». «- Ой, хто це, крокодил? – Ні, я Марія Захарова, офіційний представник МЗС Російської Федерації. – Ой, він ще й говорить…», - прокоментував користувач на ім’я Халиль Усманов. Переважна кількість «інтернет-воїнів» знайшли «схожості» між Захаровою та Ле Пен, які викликали резонанс у демократичного світу. «Ну якщо їх познайомити, то з п’янки вони не будуть виходити тривалий час, випиваючи за «Крим - наш», - зазначив ще один користувач.
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