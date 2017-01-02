Трамп не откажется от ведения аккаунта в Твиттере после инаугурации

Шон Спайсер, будущий пресс-секретарь американского президента, в интервью АВС заявил, что Дональд Трамп не собирается отказываться от своей страницы в Твиттере после инаугурации, сообщает replyua.net. По словам Спайсера, аккаунт в Твиттере очень важен для будущего президента.
"Несомненно, Трамп продолжит пользоваться аккаунтом. Когда избранный американский президент публикует свои посты в Твиттере, он всегда видит результат. Таким способом он ведет прямой диалог с людьми, и для того, чтобы общаться с американским народом, ему не нужно передавать информацию через СМИ", подчеркнул новый пресс-секретарь. Спайсер также подчеркнул, что новая администрация Трампа не откажется от старой традиции и продолжит проводить регулярные брифинги в Белом доме для представителей СМИ.
Напомним, что ранее Трамп поздравлял всех американцев с праздниками именно через свой Твиттер. Посредством аккаунта в соцсети он поздравил жителей США, а также обратился к своим недоброжелателям. Он написал, что поздравляет не только своих сторонников, но и врагов, отметив, что они проиграли и теперь не знают, что делать.