валюта
СпецтемаУ России возникли большие проблемы из-за Крыма

Трамп не откажется от ведения аккаунта в Твиттере после инаугурации

Трамп не откажется от ведения аккаунта в Твиттере после инаугурации
Шон Спайсер, будущий пресс-секретарь американского президента, в интервью АВС заявил, что Дональд Трамп не собирается отказываться от своей страницы в Твиттере после инаугурации, сообщает replyua.net. По словам Спайсера, аккаунт в Твиттере очень важен для будущего президента.

"Несомненно, Трамп продолжит пользоваться аккаунтом. Когда избранный американский президент публикует свои посты в Твиттере, он всегда видит результат. Таким способом он ведет прямой диалог с людьми, и для того, чтобы общаться с американским народом, ему не нужно передавать информацию через СМИ", подчеркнул новый пресс-секретарь. Спайсер также подчеркнул, что новая администрация Трампа не откажется от старой традиции и продолжит проводить регулярные брифинги в Белом доме для представителей СМИ.

Напомним, что ранее Трамп поздравлял всех американцев с праздниками именно через свой Твиттер. Посредством аккаунта в соцсети он поздравил жителей США, а также обратился к своим недоброжелателям. Он написал, что поздравляет не только своих сторонников, но и врагов, отметив, что они проиграли и теперь не знают, что делать.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: У России возникли большие проблемы из-за Крыма
Важное за сутки

Последние новости

Аркадій Поважний: Гоголівський Вакула це копія деяких українців

Тодуров: из-за безответственности Супрун в Украине гибнет больше граждан, чем на войне

У Молдові скасували обмеження на імпорт деяких українських продуктів

Власти Молдовы заявили о снятии ограничений на торговлю с Украиной

КНДР завершує розробку міжконтинентальної ракети

Виталий Кличко провалил еще одно обещание

Пользователи Интернета рассказали, как глава МВД прикрыл Пашинского

В Украине установлены новые размеры пособий по безработице

Євген Магда: У 2017 році Україна опинилася в ситуації, коли треба йти ва-банк

В Нью-Йорке состоялась акция в поддержку Олега Сенцова

Некоторые города Украины не успели принять бюджет на 2017 год

Российский флот планируют усилить мощным оружием

Блогер о новогоднем обращении президента: взвешенный и хороший ролик, красивая речь от сердца

В Украину идут сильные морозы и мощный арктический циклон

Ученые спрогнозировали, какой будет жизнь на Земле через тысячу лет

Трамп не откажется от ведения аккаунта в Твиттере после инаугурации

Власти Турции озвучили новые подробности теракта в Стамбуле

Брэд Питт рассказал о худших новогодних праздниках за всю жизнь

Пономарь: новостей немного, но они очень важные

На Рождество в Украине ожидается резкое похолодание

 Новости за день