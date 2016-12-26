Муждабаев: до российских "либералов" начинает что-то доходить

Айдер Муждабаев пишет, что авиакатастрофа российского самолета Ту-154 и реакция на нее пользователей социальных сетей повлияла, в том числе, на количество людей, которые читают его блог и разделяют его идеи. Также он пишет еще об одной тенденции, просматривающейся в среде российских «либералов», - передает replyua.net.
Муждабаев сообщает: «Смотрю, во френдах немного посвободнее стало. Хотя я ни на чем не плясал, просто пытался объяснить россиянам, почему они не дождутся сочувствия украинцев, пока их страна ведет с этой страной войну». Блогер продолжает: «Ну, что сказать. В данном случае мы имеем дело с феноменом психологического окукливания, растущим в российской либеральной среде в рамках московского синдрома бессилия меньшинства перед большинством. Каждый из них в каждой подобной неудобной ситуации заявляет: «Не трогайте меня, ничего не хочу слышать, не хочу знать, я не при чем, я чист и гуманен, а «хохлы просто е...нулись».
Журналист подчеркивает, что такая психологическая самозащита личности у них возникает ввиду невозможности что-либо изменить, а также потому, что они, как ни крути – часть той системы. Муждабаев добавляет: «Зато подписчиков намного прибавилось, в том числе россиян. Значит, окукливаться готовы не все. Есть и те, кто хочет продолжать воспринимать мир и роль своей страны в нем адекватно».