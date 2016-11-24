В соцсетях высмеяли обещание Порошенко

Портал «Слово и Дело» пишет о том, что тысячи украинцев сегодня успели обсудить очередное невыполненное обещание Петра Порошенко, информирует replyua.net. Здание отмечает, что 23 октября украинский президент заявил о том, что до 24 ноября будет отменен визовый режим между Евросоюзом и Украиной.
Пользователи прекрасно помнят и обещание, и дату, когда это обещание прозвучало от Петра Порошенко. Сегодня утром в соцсетях начали появляться забавные посты от украинцев, связанные с многострадальной отменой визового режима. «Слово и Дело» отобрало самые «веселые» комментарии: «– А хотите пальто кожаное из моей декларации? – Но 24 ноября – это уже сегодня! – А бра?», «Все так иронизируют насчет «безвиза Порошенко», что создается впечатление, что от того, что его нет, хуже не нам, а Порошенко», «Вчера, как дурак, ходил в литовский визовый центр открывать дочери годовую мультивизу. А сегодня же уже «безвиз», «В Украине уже сорок минут, как безвиз, а в Европе еще нет!».
Некоторые пользователи по этому случаю даже сочинили стихи, другие, напротив, сетовали на то, что большинство обещаний, данных руководством, оказалось лишь пустыми словами.
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