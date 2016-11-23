Американцы шокированы влиянием фэйковых новостей на пользователей социальных сетей

Американское издание BuzzFeed News пишет, что предвыборная кампания в США оказалась в этом году «грязной» как никогда, но это ни для кого не новость. СМИ сообщает: «Однако новость в том, какую роль во всем этом сыграл Facebook», - передает replyua.net.
В результате анализа, проведенного BuzzFeed News, выяснилось, что главные информационные вбросы о выборах президента в Соединенных Штатах Америки привлекли в Facebook больше читателей, чем настоящие новости из двадцати ведущих американских средств массовой информации вместе взятых. «Выяснилось, что именно у фэйковых новостей, которые были вброшены в информационное пространство социальной сети прямо накануне выборов, оказалось больше всего репостов, оценок и комментариев», - пишет СМИ. BuzzFeed News отмечает, что «грязи» на кандидатов в президенты США было вылито немало, однако «в топе» оказались две фэйковые новости: о том, что Хиллари Клинтон продавала оружие «Исламскому государству», а также о том, что Пара Римский Франциск выразил свою поддержку Дональду Трампу.
Многие социологи и представители СМИ уже выразили свою обеспокоенность проблемой. Профессор политологии из Дартмутского колледжа Брендан Найхан заявил: «Facebook, фактически, поощряет распространения псевдоновостей, хотя, по идее, должен с ними бороться. Эти новости не повлияли на результаты выборов, но они искажают действительность и сеют дезинформацию».
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