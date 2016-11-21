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Важный аргумент не в пользу Ходорковского - блогер

Важный аргумент не в пользу Ходорковского - блогер
Как передает replyua.net, Александр Осовцов на своей странице в Facebook пишет о том, почему политическое движение Михаила Ходорковского в России не сможет добиться значимых результатов, тем более сформировать правительство.

Осовцов пишет, что Ходорковский говорит о большинстве в российском обществе, которое не считает возврат Крыма Украине первостепенным вопросом, а также о демократическом реформаторском проевропейском правительстве России, которое не должно будет действовать вопреки воле этого большинства. «Но дело в том, что Ходорковский противоречит сам себе – такое большинство и такое правительство несовместимы - просто потому, что такое большинство никогда не поддержит такое правительство. Ходорвковский, как говорят шахматисты, перепутал порядок ходов. Сначала - другое большинство, или хотя бы определяющее повестку дня активное меньшинство, потом - реформаторское правительство», - отмечает блогер.

Осовцов пишет, что в качестве доказательства этой позиции могут служить события 25-летней давности – в январе 1991 года на Манежную площадь в Москве вышли более 600 000 человек. «Они требовали не реформ или политической свободы, а свободы Литвы, которую атаковали кремлевские империалисты. Вышли «За вашу и нашу свободу!» - причем именно в таком порядке. И этот митинг был необходимым условием создания демократического реформаторского проевропейского правительства России несколько месяцев спустя. Без такой поддержки литовской свободы оно просто не появилось бы. И без поддержки свободы крымских татар не появится», - сообщает Осовцов.
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