Социальные сети высмеивают "ныряющий российский Миг-29" в Средиземном море

Соломон Манн на своей странице в Facebook сообщает, что оказывается, что самолеты, перевозимые авианосцем «Адмирал Кузнецов», могут нырять – ни это ли является прямой демонстрацией военной мощи России?
Как передает replyua.net, блогер пишет: «Суперавианосец «Адмирал Кузнецов» вошел в сирийские воды и наводит страх на НАТО. Первым делом он показывает свое неимоверное техническое превосходство над презренным блоком. Самолеты на «Кузнецове», так же как и некоторые российские спутники, могут нырять, причем очень глубоко. Запуск первого подводного МИГа на страх НАТО произведен сегодня, и средства массовой информации Запада в ужасе обсуждают грозное событие...».
Как сообщалось ранее, российский Миг-29 упал в Средиземное море вскоре после взлета у берегов Сирии. Американские чиновники, ставшие свидетелями произошедшего, заявляют, что с авианосца стартовали три истребителя. У одного из них, видимо, возникли технические неполадки, и он принял решение вернуться на авианосец. По каким-то причинам, Миг-29 упал в воду, пытаясь приземлиться на российское военное судно.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter