Кремль платит по 150 гривен каждому участнику митингов в Киеве 15-22 ноября, - Сазонов

Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook вместе с Зоряной Шкиряк опубликовал множество доказательств того, что митинги оппозиционных сил, запланированные в Киеве на 15-22 ноября, полностью проплачены – в социальных сетях сегодня ведется вербовка их участников.
Сазонов пишет: «С какими флагами и требованиями вышли? Просто чтобы сделать вывод о заказчике и модераторах». Шкиряк заявляет, что эта переписка открывает глаза на настоящую историю «народных протестов», который должны начаться завтра на улице Банковой и в других частях Киева. Она добавляет: «Все эти митинги организовывают внутренние деструктивные силы за деньги Кремля. Они прикрываются бурными
«благородными лозунгами» и продолжают использовать людей». Блогер сообщает, что все эти акции протеста имеют немалый бюджет – каждому участнику «организаторы» предлагают плату за участие от 80 до 150 гривен.
Как сообщалось ранее, Национальная полиция Украины получила 10 заявок о проведении митингов в Киеве в период с 15 по 22 ноября. Среди организаторов обманутые вкладчики, Автомайдан, партия «Батькивщина» и профсоюзы Украины.
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