Що сталося з соціальними мережами? ВИБУХ! Люди обурені результатами виборів у США

Після того, як стало відомо, що на виборах президента Сполучених Штатів Америки переміг республіканець Дональд Трамп, соціальні мережі просто вибухнули від обурення, занепокоєння, обговорюючи всю інформацію, яка була висвітлена про новоспеченого президент за ввесь період передвиборної кампанії, зокрема, його «сексуальними походеньками». Як повідомляє replyua.net, у штабі Хілларі Клінтон вже попросили всіх розійтися.
У соціальних мережах люди висловлюють своє занепокоєння стосовно результатів виборів, оскільки всі попередні опитування свідчили про те, що саме представник Демократичної партії Хілларі Клінтон має стати наступним президентом США. Переважна кількість користувачів Інтернетом підозрюють, що результати виборів були сфальсифіковані і закликають відповідні органи перевірити цю інформацію. Один з користувачів соцмереж зауважив, що якщо не вдаватися в деталі, то репутація Трампа – це надмірна самовпевненість та абсурдні заяви, які всі чули від нього перед виборами. У республіканця не виникає занепокоєння дискусія в бік расизму та неприязнь до мігрантів. «Трампу геть наплювати на нормальні етичні норми. Він може публічно образити та відверто принизити. І «це» тепер наш президент?», - наголосив один з користувачів Інтернету.
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