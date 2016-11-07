Социсети активно обсуждают необычные конструкции в московском парке

Российский журналист Александр Сотник прокомментировал фото необычных конструкций, расположенных в Москве, очень напоминающих характерные атрибуты публичных казней. Фотографии были опубликованы в одном из постов российского блогера – об этом передает replyua.net.
Сотник пишет: «Заготовки для навесов? Москва, ноябрь 2016-го. А какую функцию возьмут на себя эти конструкции весной 2017-го?» Очевидно, что эти конструкции у многих вызывают прямые ассоциации с виселицами, появление которых в России прогнозировали сразу вслед за установкой памятника Ивану Грозному. Пользователи социальной сети Facebook, где и были обнародованы эти фото, пишут, что на этих изображениях могут быть не «заготовки для навесов», а «заготовки для подвесов». Другие шутят, что «так российская столица готовится к люстрации государственных служащих во главе с Путиным».
Еще одни пользователь заявил в комментарии, что у каждого города есть своя собственная символика, и эти «заготовки» очень метко характеризуют Москву. «Красиво, метко. Только маловато-то будет», - также пишут россияне в комментариях.
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