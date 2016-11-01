валюта
СпецтемаПравозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество | Посетите новый финансовый форум

Путін знову спричинив "вибух" соціальних мереж

Путін знову спричинив "вибух" соціальних мереж
Президент Російської Федерації Владимир Путин заявив, що необхідно просувати Міжнародний російський собор для об’єднання громадяни Росії з усього світу для підтримки «нетлінних ідеалів руського світу». Цим він викликав різке обурення серед користувачів соціальних мереж, повідомляє replyua.net.

«На сьогоднішній день перед нами постало завдання: використовувати Міжнародний російський собор. Це важлива та перспективна ініціатива, яка буде об’єднувати людей навколо нетлінних гуманних ідеалів та цінностей. Потрібно пам’ятати, що саме вони і створюють фундамент життєвого напрямку російського народу та його традицій. Саме вони являються рушійною силою для всього російського світу», - заявив Путін. В той самий час він зазначив, що також буде важливо влаштовувати зустрічі на цю тематику, де будуть обговорюватися нагальні проблеми, які постають перед Росією сьогодні, і які будуть турбувати її в майбутньому.

«Всесвітній російський народний собор потрібен для того, щоб зблизити російський народ навколо «нетлінних ідеалів» відвічного рабства. Ідеали, коли протягом кількох століть руський світ робив рабами всіх навколо себе, в тому числі і свій народ. Відкрийте нарешті свої очі», - прокоментував один з користувачів мереж.

Горячая тема: Портніков: Путін на Молдові успішно випробував план, який готує для України
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
31 окт 2016
12092

Портніков: Путін на Молдові успішно випробував план, який готує для України

Проросійський кандидат Ігор Додон зупинився буквально в міліметрі від перемоги на виборах нового президента Республіки Молдова. Фактично єдиний кандидат проєвропейських сил Майя Санду отримала 38

01 ноя 2016
7854

Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


Свежие новости

Путін знову спричинив "вибух" соціальних мереж

ВРУ дозволила накладати штрафи на радіо та телебачення за порушення

Рябошапка розповів про свої "винагороди" від ПРООН

Ситник отримав заяву про злочини Гонтаревої

Деканоідзе пояснила, звідки у неї 3 квартири

Експерт розповів, для чого Москві змінювати ватажка "ДНР"

Клинтон обвинила ФБР в "двойных стандартах"

Луценко розповів, чому в його родини багато грошей

Чому землі та будинок записані не на Юлію Тимошенко?

Возобновление мирных переговоров по Сирии откладывается на неопределенный срок, - Россия

Новини з зони АТО за минулу добу (31.10.16)

Эксперт: Самый оптимистичный сценарий получения «безвиза» – начало 2017 года

У Росії заявили, що мирне врегулювання в Сирії наразі практично неможливе

Археологи з'ясували, що Гроб Господній зберігся неушкодженим до наших днів

Луценко розповів про те, як депутати "звітують" йому один проти одного

Інтрига «Євробачення-2017»: хто від Росії заспіває в Україні

ВРУ скасувала підвищення з/п народних депутатів

Парубій нагадав результати роботи чинної Ради

Аласанія кидає роботу керівника НТКУ

Сазонов: В Україні досі є ті, хто, незважаючи на війну, палко хоче до Митного союзу

 Новости за день