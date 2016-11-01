Путін знову спричинив "вибух" соціальних мереж

Президент Російської Федерації Владимир Путин заявив, що необхідно просувати Міжнародний російський собор для об’єднання громадяни Росії з усього світу для підтримки «нетлінних ідеалів руського світу». Цим він викликав різке обурення серед користувачів соціальних мереж, повідомляє replyua.net.
«На сьогоднішній день перед нами постало завдання: використовувати Міжнародний російський собор. Це важлива та перспективна ініціатива, яка буде об’єднувати людей навколо нетлінних гуманних ідеалів та цінностей. Потрібно пам’ятати, що саме вони і створюють фундамент життєвого напрямку російського народу та його традицій. Саме вони являються рушійною силою для всього російського світу», - заявив Путін. В той самий час він зазначив, що також буде важливо влаштовувати зустрічі на цю тематику, де будуть обговорюватися нагальні проблеми, які постають перед Росією сьогодні, і які будуть турбувати її в майбутньому.
«Всесвітній російський народний собор потрібен для того, щоб зблизити російський народ навколо «нетлінних ідеалів» відвічного рабства. Ідеали, коли протягом кількох століть руський світ робив рабами всіх навколо себе, в тому числі і свій народ. Відкрийте нарешті свої очі», - прокоментував один з користувачів мереж.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter