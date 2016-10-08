Пєвцов своїми пропутінськими заявами розгнівав користувачів соцмереж

Народний артист Російської Федерації Пєвцов Дмитро своїм обурливим порівнянням політики Заходу та Росії викликав бурхливе незадоволення у великої кількості користувачів соціальних мереж. Він заявив, що Росія, на відміну від розваленої Європи та слабкої Америки, тільки починає зміцнюватись. Як повідомляє replyua.net, такі слова не залишилися без уваги українців і їх прокоментував один з користувачів соцмереж Ярослав Білий у своєму Фейсбуці.
«Прощавай, Дімка. Міцнішай далі», - написав він. Перед цим російський актор під час розмови з представниками видання «Собеседник» сказав, що він являється завзятим прихильником політики президента Владимира Путина. За словами Пєвцова, Путін – дуже свідома та релігійна особистість. «Безкомпромісно православна людина не здатна вчинювати злодіяння», - переконаний актор.
Водночас він додав, що спостерігає за тим, як Російська Федерація майже повністю «піднялась з колін». Він похвалив Путіна за те, що «Росію вже почали боятися та поважати у всьому світі». «Наша країна міцніє! Європейський союз розпадається на шмаття, а Сполучені Штати – це колосок на гнилій ніжці», - каже Пєвцов. Такі слова сильно обурили представників різних країни у соціальних мережах.
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