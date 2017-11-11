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Свой юбилей отмечает голливудская дива Деми Мур

Свой юбилей отмечает голливудская дива Деми Мур
11 ноября, в субботу, исполняется 55 лет Деми Мур, голливудской актрисе, построившей головокружительную карьеру в американской фабрике грез. Как передает replyua.net, путь к славе у актрисы был тернистым, и она вполне заслужила все те звания, которые ей присуждали в течение всей карьеры.

Актриса родилась в неблагополучной семье, в раннем возрасте забросила учебу в школе и пошла работать, чтобы не умереть с голода. Мать и отчим были алкоголиками, и уже в зрелом возрасте сама Мур также сталкивалась с этой проблемой, но сумела выкарабкаться. Одна из первых ролей актрисы была в 1982 году – в сериале «Главный госпиталь». Всемирная слава пришла к актрисе после премьеры фильма «Привидение» - одной из лучших мелодрам за всю историю кино. Мур также снялась в таких культовых фильмах, как «Непристойное предложение», «Солдат Джейн», «Кто вы, мистер Брукс?».

Недавно Деми назвали самой красиво стареющей актрисой в мире и знаменитостью, которой пластические операции идут только на пользу. Мур была замужем трижды – за Фредди Муром, Брюсом Уиллисом и Эштоном Кутчером. В браке с Уиллисом Деми родила троих дочерей.
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