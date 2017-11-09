У Спейси отобрали роль в фильме культового режиссера

Кевин Спейси лишился роли в картине «Все деньги мира» режиссера Ридли Скотта из-за секс-скандала. Как информирует replyua.net со ссылкой на Лос-Анджелес Таймс, все сцены со Спейси были пересняты, и роль создатели фильма отдали Кристоферу Пламмеру.
Режиссер сейчас торопится, чтобы успеть переснять все сцены до 22 декабря, когда запланирована премьера этой картины. Мировая премьера при этом должна была состояться уже через несколько дней, однако из-за отстранения Спейси, теперь она отодвигается на неопределенную дату. Картина «Все деньги мира» рассказывает о похищении в 1973 году внука Гетти Джона Пола Гетти III и закулисных попытках его возвращения. В фильме также играют Мишель Уильямс, Марк Уолберг и Чарли Пламмер.
Представители компании, снимающей фильм, заявили о том, что решение о замене Спейси принимали Ридли Скотт, продюсеры картины, а также руководство компаний режиссера - Scott Free Productions и Imperative Entertainment. Лишение роли связано с сексуальными домогательствами, в которых Спейси обвинили коллеги по сериалу «Карточный домик» и некоторые другие актеры.