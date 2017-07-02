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В следующей части «Пиратов Карибского моря» создатели «убьют» Джека Воробья

В следующей части «Пиратов Карибского моря» создатели «убьют» Джека Воробья
Создатели картины «Пираты Карибского моря» провели опрос среди фанатов фильма и выяснилось, что главный герой Джек Воробей уже надоел зрителям, и в новой части они не хотят его больше видеть.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на голливудские таблоиды, создатели картины не хотят отказываться от идеи снимать продолжение, однако считают, что Джека Воробья должен заменить другой герой – более молодой. Возможно, именно по причине того, что герой Джонни Деппа больше не пользуется популярностью, фильм собрал в прокате хоть и большую кассу, но меньшую, чем ожидали боссы кинокомпании. Поэтому Джека Воробья решили "убить" в следующей части фильма. По словам самих создателей, скорее всего, в следующем фильме они «убьют» главного героя, и его место займет или Брентон Туэйтс, или Кая Скоделарио, которые также снимались в картине. По мнению зрителей, в картине должен появиться молодой актер.

Сам Депп пока не комментирует информацию. Напомним, что последняя часть картины не смогла принести создателям большие кассовые сборы. И «Пираты» провалились в прокате.
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