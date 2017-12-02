Сначала в Киеве, потом – в Одессе: Седокова, работающая в РФ, анонсировала концерты в Украине

Анна Седокова, украинская певица, которая в последнее время практически живет в России и даже работает на российском телеканале СТС, решила дать концерты в Украине.
Как информирует replyua.net, в настоящее время певица находится в Украине. Накануне, 1 декабря, Седокова выступила в столичном ресторане Just cafe. На своей странице в Инстаграме певица разместила соответствующий снимок и поставила геоотметку. Сегодня, 2 декабря, Седокова отправится в Одессу, где выступит в клубе Jennifer. Соответствующая информация была опубликована на сайте одесского клуба. Отмечается, что выступление начнется в 11 часов вечера. А еще пару недель назад Седокова находилась в российской столице. На закрытой вечеринке певица представила альбом «На воле».
Нужно отметить, что вчерашнее выступление в Киеве обошлось без инцидентов, однако, что касается концерта в Одессе, - здесь можно только догадываться. Местные активисты постоянно срывают выступления российских знаменитостей, а также украинских артистов, которые регулярно гастролируют в России.