Против Кевина Спейси начато еще одно расследование

Кевин Спейси, голливудский актер, похоже, навсегда лишится работы в кино – против него начали еще одно расследование, связанное с сексуальными домогательствами до мужчины двенадцать лет назад в Лондоне.
Как информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, обвинения о сексуальных домогательствах со стороны голливудской знаменитости были переданы в полицию еще на прошлой неделе. Скотланд-Ярд организовал второе расследование по факту появления новых обвинений актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах. В полиции объяснили ситуацию, отметив, что инцидент произошел в британской столице в 2005 году – в районе Ламбет, который находится на юге Лондона, Спейси домогался до молодого человека. Впрочем, полицейские не стали разглашать все подробности, а также отказались называть имя пострадавшего мужчины.
В полиции лишь заявили, что расследованием этого дела займутся специалисты из отдела по борьбе с сексуальными преступлениями и насилием над детьми. Напомним, что недавно Спейси был вынужден признаться в своей нетрадиционной сексуальной ориентации после того, как один из партнеров по съемочной площадке обвинил его в сексуальных домогательствах. На момент инцидента потерпевший был подростком.