Андрей Малахов впервые стал отцом

Андрей Малахов, самый популярный телеведущий России, впервые стал отцом и принимает поздравления. Как информирует replyua.net со ссылкой на Комсомольскую правду, долгожданного первенца Малахову подарила его супруга Наталья Шкулева. Она родила сына в госпитале «Лапино».
Нужно отметить, что Малахову уже 45 лет, а его жене – 37 лет, и для супругов этот ребенок был долгожданным, поскольку Наталья длительное время не могла забеременеть. Источник сообщает, что супруги пока не определились с именем для малыша, однако рассказали, что мальчик – настоящий богатырь. Он родился ростом 54 сантиметра и весом чуть больше четырех килограммов. Шкулева и Малахов женаты уже больше шести лет – шикарную свадьбу они устраивали в Париже.
Длительное время Наталья не могла забеременеть, и чудо произошло только в 2014 году, однако у Шкулевой случился выкидыш, и для пары это было огромным потрясением. Напомним, что ранее Малахов покинул «Первый канал». По одной из версий, причиной ухода стал декретный отпуск, который руководство отказалось давать телеведущему.