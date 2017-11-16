Продюсер раскрыл подробности концерта Ани Лорак в Киеве

Александр Ягольник, известный украинский продюсер, заявил о том, что Ани Лорак, тайно выступившая в Киеве 14 ноября, искренне расплакалась во время концерта, передает replyua.net со ссылкой на OBOZ TV.
«Слезы Лорак на киевской сцене - это не пиар-ход. Она искренне радовалась. Она искренне чувствовала эти эмоции от встречи с нормальной публикой. Знаете, когда перед концертом слушателю делают эмоционально не очень, то и концерт совсем другой. А здесь публика была спокойна, расслаблена... И тут вышла Лорак и зал начал аплодировать. Она, наверное, думала, что ее ждет холодный прием», - отметил Ягольник. Напомним, что Лорак выступила в Украине впервые за три года – концерт был организован во дворце «Украина». Имя певицы не было заявлено ни на одной афише, и, по сути, выступление было тайным в целях безопасности.
Артистка спела всего одну песню, после чего заплакала прямо на сцене. «Привет, Киев! Привет, мои любимые! Для меня огромная честь быть в этом зале, поздравлять талантливых, невероятных, необыкновенных, харизматичных Freedom, потому что они это что-то особенное под солнцем, настоящие артисты», - сказала со сцены Лорак.