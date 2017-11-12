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Группа Spice Girls готовится к воссоединению в следующем году

Группа Spice Girls готовится к воссоединению в следующем году
Spice Girls, одна из самых известных женских групп девяностых, готовится воссоединиться уже в следующем году. Как информирует replyua.net со ссылкой на The Sun, об этом рассказал источник, который знаком с бывшими участницами коллектива.

По его словам, Мел Си, одна из участниц группы, первой предложила воссоединиться. Ранее уже ходили слухи о воссоединении, но не все участницы группы позитивно восприняли такое предложение – больше всех этому противилась Виктория Бекхэм. «Все пять девушек держали в секрете эти разговоры с лета, и наконец все они готовы воссоединиться в 2018 году», - заявил источник. Более того, он добавил, что на телевидении даже появится специальный проект, посвященный воссоединению коллектива.

Группа Spice Girls была основана в Великобритании, в 1994 году. Коллектив просуществовал всего семь лет. В 1998 году из проекта ушла Джерри Холлиуэлл, начавшая сольную карьеру. В 2001 году все остальные участницы тоже занялись другими проектами, однако официального заявления о распаде коллектива тогда так и не прозвучало.
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