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Перед гастролями в Украине Макаревич пошел на беспрецедентный шаг

Перед гастролями в Украине Макаревич пошел на беспрецедентный шаг
Андрей Макаревич, лидер российской группы «Машина времени», решился на кардинальные перестановки в группе перед гастролями в Украине. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал Айдер Муждабаев, известный журналист.

По его словам, Макаревич, зная о том, что его клавишник Андрей Державин в свое время поддержал аннексию Крыма, заменил его на другого музыканта, и речь идет не только о том периоде, пока группа будет выступать в Украине. «Причем не только на период гастролей. Если информация верная, то спасибо Андрею Вадимовичу (и, возможно, Александру Кутикову) за чёткое понимание ситуации. Ну и, конечно, хорошо, что украинцы своей принципиальностью помогли легендарным рокерам, друзьям Украины, избавиться от русскомирного дурака в их группе», - сообщил Муждабаев.

Напомним, что ранее журналист анонсировал гастроли и других российских артистов, которые поддерживали аннексию полуострова.
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