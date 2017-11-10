Муждабаєв: українці допомогли Макаревичу здихатись прихильника «руського миру» у складі гурту

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За словами блогера і журналіста Айдера Муждабаєва, принципова позиція українців призвела до того, що в одному з популярних російських рок-гуртів було замінено одного з музикантів, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на оприлюднений оглядачем допис в соціальній мережі.Зокрема, свіжа інформація свідчить, що напередодні гастролей територією України відомий музикант Андрій Макаревич прийняв рішення замінити клавішника гурту «Машина часу» Андрія Державіна на іншого музиканта. Причиною для цього слугувало те, що Державін свого часу підписав «відкритого листа до Путіна», в якому російські діячі культури підтримували загарбання Криму та війну на Донбасі. Цілком можливо, що така заміна діятиме не тільки на період гастролей.Як наголошує Муждабаєв, якщо ця інформація відповідає дійсності, то варто висловити вдячність і самому Андрій Макаревичу, і Олександру Кутикову за те, що вони правильно зрозуміли ситуацію. І чудово те, що принципова позиція українців допомогла культовому рок-гурту і друзям України здихатись любителя «руського миру». Повітря навколо стане чистішим, а ми завжди раді бачити «Машину часу» в Україні, - зауважує журналіст.