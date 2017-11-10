Джордж Клуни заявил о завершении карьеры в Голливуде

Джордж Клуни, один из самых известных голливудских актеров, заявил о завершении работы в кино, информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды.
Актер уже и раньше говорил о том, что планирует отказаться от съемок, однако сейчас он сделал официальное заявление. Ранее Клуни сетовал на то, что начал быстро стареть и не хочет появляться на экране в преклонном возрасте – ему нужно, чтобы зрители запомнили его молодым, красивым и успешным. В интервью изданию Таймс Клуни заявил, что теперь полностью посвятит себя семье.
«Я исполнял главные роли в кино довольно долго. Но мне уже 56 лет, и у меня больше нет потребности сниматься, чтобы знакомиться с девушками! Да и мне уже не стоит этого делать! Я занимался актерством, чтобы зарабатывать на жизнь и оплачивать счета. Но с тех пор, как я продал компанию по изготовлению текилы, я больше не нуждаюсь в деньгах», - подчеркнул актер. Напомним, что 56-летний Клуни и его 39-летняя супруга Амаль стали родителями двойни в июне этого года. Это первые дети как для Джорджа, так и для Амаль. Детей назвали Эллой и Александром.