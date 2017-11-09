Ани Лорак опозорилась на программе Урганта

Ани Лорак, украинская певица, отличилась «музыкальным познаниями» в программе «Вечерний Ургант». Как сообщает replyua.net, артистка не смогла угадать самые известные композиции.
Иван Ургант, ведущий программы, предложил Лорак игру «Звук снизу», в которую играют многие знаменитости, участвующие в передаче. Во время игры приглашенные дети напевают известные песни, а участники передачи их угадывают. Соперником Ани Лорак в этой игре стал кинообозреватель передачи Антон Долин. Имея широкий музыкальный кругозор, певица крупно оконфузилась во время угадывания одной из песен. Ургант помог Лорак, сказав название композиции, а также произнес фразу «Это PSY Gangnam style, позор».
Впрочем, Лорак в игре все-таки одержала победу, однако нужно признать, что ей наверняка стало стыдно за то, что она не может похвастаться знанием самых известных хитов последних лет. Пользователи подшучивают над певицей, отмечая, что, вероятнее всего, она знакома лишь со своим собственным репертуаром. Программа выходила в эфир еще год назад, однако пользователи до сих пор обсуждают певицу.