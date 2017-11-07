Каменских сменила образ, - реакция соцсетей

Настя Каменских, ранее объявившая о том, что начинает сольную карьеру, на своей странице в Инстаграме разместила новое фото – певица кардинально сменила имидж.
Как сообщает replyua.net, теперь Каменских будет блистать в образе знойной кубинки. Новые фото для певицы делала фотограф Соня Плакидюк. Нужно отметить, что Настя изменила прическу, а также снова сбросила несколько килограммов. На фото певица позирует в откровенном боди и в сексуальном кружевном халате. Мнения фанатов Каменских о ее новом образе кардинально отличаются. Некоторые фанаты считают, что певица попала в точку с новым имиджем, однако другие поклонники, напротив, посчитали, что загар и другая прическа Насте не подходят.
"Прическа не идет, только портит", "Красивый загар", "Шикарная", "Совсем другая", "Перебор", "Красивая девушка, но как все, банальная! А от Насти ничего не осталось!", "Вот для чего себя так менять, чтобы быть как все? Была такая красивая сочная женщина", "На Уитни Хьюстон здесь похожа", - пишут фанаты. Напомним, что Каменских представила клип на композицию Это моя ночь.