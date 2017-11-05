Пришел совершенно пьяным: скандал на премьере фильма в Лондоне

Джонни Депп, голливудский актер, неоднократно злоупотреблявший спиртными напитками в молодости, отличился и в довольно солидном возрасте. Как передает replyua.net со ссылкой на Daily Mail, на премьеру фильма «Убийство в Восточном экспрессе», которая на днях состоялась в Лондоне, актер пришел в состоянии алкогольного опьянения, и в некоторые моменты сопровождающим приходилось даже поддерживать Деппа, поскольку он не держался на ногах.
Премьерный показ проходил в королевском Альберт-холле в Лондоне 2 ноября. А вечером 1 ноября Джонни отправился развлекаться в ночной клуб The Box. Судя по всему, вечеринка затянулась, и актер не успел привести себя в порядок. На красной дорожке он появился в помятом смокинге, развязанной бабочке, распространяя вокруг запах перегара, но при этом активно раздавая автографы поклонникам, которые и заметили нетрезвое состояние кумира.
Кроме того, от былой моложавости актера не осталось и следа – за все те месяцы, прошедшие с момента развода с Эмбер Херд, Депп сильно сдал и постарел. Теперь он уже совсем не похож на того мачо, которого привыкли видеть фанаты.