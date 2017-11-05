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В семью Антонио Бандераса пришло большое горе

В семью Антонио Бандераса пришло большое горе
Антонио Бандерас, известный голливудский актер, сообщил о том, что 4 ноября, в субботу, ушла из жизни его мама, которой было 84 года. Как информирует replyua.net, об этом актер написал на своей странице в Фейсбуке.

«В шесть утра наша мать Ана Бандера Гайего покинула нас навсегда. Она забирает с собой любовь не только своей семьи, но и друзей, которые всегда будут помнить о ней», - сообщил актер. Мама Бандераса родилась в испанском городе Касарбонеле в 1933 году. Долгие годы она работала учителем в школе. Напомним, что в последние годы жизнь голливудского актера складывается не очень удачно. Несколько лет назад он развелся с актрисой Мелани Гриффит. Семейная жизнь была очень сложной – Антонио так и не смог заставить супругу избавиться от вредных привычек.

В марте этого года Бандерас перенес сердечный приступ. Недавно папарацци сделали несколько новых снимков с артистом – он сильно постарел и побрился наголо. Ходят слухи, что он готовится к съемкам в фильме о Пабло Пикассо.
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