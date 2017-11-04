Брэд Питт выдал все секреты об Анджелине Джоли

Брэд Питт, голливудский актер, рассказал о том, что его бывшая супруга состоит в отношениях с известным бизнесменом, и он даже знаком с ним.
Как информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, источники, близкие к Питту и Джоли, заявили о том, что актриса состоит в отношениях уже несколько месяцев, однако Питт заявляет о том, что из этих отношений ничего серьезного не получится. «Брэд сомневается, что Анджелина когда-либо будет счастлива в браке. Он уверен, что в мире нет такого мужчины, который ей бы подошел — все потому, что она не умеет идти на компромиссы. А это, на его взгляд, самое важное в отношениях», - отметили источники.
Кроме того, источник рассказал, что, когда актеры состояли в браке, Питт делал все возможное, чтобы угодить своей жене, однако Анджелина является одной из тех женщин, которые требуют слишком многого от мужчины. Питт считает, что именно по этой причине Джоли не сможет построить серьезных отношений, поскольку она находится уже в таком возрасте, когда очень сложно изменить свой характер.