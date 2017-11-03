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Кевина Спейси обвинили в домогательствах девять коллег по «Карточному домику»

Кевина Спейси обвинили в домогательствах девять коллег по «Карточному домику»
Девять человек, работающих в сериале «Карточный домик», сделали заявления о сексуальных домогательствах со стороны актера Кевина Спейси, играющего в сериале главную роль.

Как информирует replyua.net со ссылкой на CNN, никто из тех, кто занят с Кевином на одной съемочной площадке, не делал публичных заявлений, и коллеги рассказали о домогательствах на условиях полной анонимности. По их словам, Спейси устроил на съемочной площадке «токсичную атмосферу», вел себя как «хищник», неоднократно трогал их и допускал грубые высказывания. При этом своими жертвами он выбирал преимущественно юношей, которые предпочитали молчать, опасаясь за свою карьеру. При этом речь идет не только об актерах – Спейси домогался даже тех, кто просто подрабатывал на съемочной площадке, в частности, до помощника продюсера, молодого парня.

Напомним, что несколько дней назад Спейси признался в нетрадиционной сексуальной ориентации. Это произошло после того, как Энтони Рэпп, его коллега по съемочной площадке, заявил о том, что тридцать лет назад актер пытался склонить его к сексу. На тот момент Рэппу было всего 14 лет.
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Кевина Спейси обвинили в домогательствах девять коллег по «Карточному домику»

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