Цепная реакция: Дастина Хоффмана обвинили в сексуальных домогательствах

Дастина Хоффмана, одного из самых талантливых и востребованных актеров Голливуда, обвинили в сексуальных домогательствах. Как сообщает replyua.net со ссылкой на The Guardian, поклонников Хоффмана может порадовать только тот факт, что в этой цепочке поступающих секс-обвинений в Голливуде Дастин выглядит вполне безобидно – он домогался до женщины, а не мужчины, и инцидент произошел много лет назад.
Писательница Анна Грэм Хантер утверждает, что актер приставал к ней на съемках картины «Смерть коммивояжера» в 1985 году. На тот момент Хантер было всего 17 лет, а Хоффману – целых 48. «В мой первый день на съемочной площадке он попросил меня сделать ему массаж ног. Я согласилась. Позже – он открыто флиртовал, хватал меня за ягодицы и часто говорил со мной о сексе», - заявила писательница.
Сам Хоффман, в свою очередь, даже не стал опровергать эти обвинения и во всем признался, но подчеркнул, что ему стыдно за поступки, совершенные много лет назад. «Я очень уважаю женщин, поэтому чувствую себя ужасно после своих действий, которые поставили ее в такое неловкое и ужасное положение. Мне жаль. Эта ситуация не определяет меня сегодняшнего», - подчеркнул Дастин.