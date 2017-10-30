Кевин Спейси сделал сенсационное признание

Кевин Спейси, известный голливудский актер, признался в нетрадиционной сексуальной ориентации, а также в том, что, находясь в нетрезвом состоянии, он домогался до своего коллеги.
Как информирует replyua.net, об этом Спейси написал на своей странице в Твиттере. Актер сообщил, что этим коллегой был Энтони Рэпп, снимавшийся в «Стартреке», и он уже принес извинения. Нужно отметить, что добровольно Спейси, возможно, никогда бы не сознался в том, что является гомосексуалистом. Причиной признания стало заявление самого Рэппа, обвинившего Спейси в домогательствах. Спейси утверждает, что был сильно пьяным, поэтому и имел неосторожность пристать к Рэппу. Впрочем, это никак не смягчит вины актера – дело в том, что на момент сексуальных домогательств Рэпп был четырнадцатилетним подростком. Он несколько лет скрывал от общественности нетрадиционную сексуальную ориентацию Спейси, однако, судя по всему, сделать такое признание его подтолкнул новый секс-скандал с Харви Вайнштейном.
58-летний Спейси приобрел известность благодаря таким фильмам, как «Деловая девушка», «Семь», «Эпидемия», «Секреты Лос-Анджелеса» и другим. Актер никогда не был женат и ранее опровергал все слухи о своей нетрадиционной ориентации.