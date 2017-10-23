Похорошевшая Джоли удивила фанатов романтичным образом

Анджелина Джоли, голливудская актриса, в последнее время не часто радует поклонников выходом в свет, однако накануне она вместе с детьми побывала на премьере мультфильма «Добытчик» и удивила фанатов очень романтичным образом.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на ТСН, все уже судачат о том, что развод с Брэдом Питтом не стал причиной депрессии, а, напротив, пошел Джоли на пользу – она поправилась и похорошела. В последнее время актриса все чаще появляется на публике, а на этот раз на премьеру картины она пожаловала с детьми – с их общим с Питтом сыном, а также с 12-летней Захарой и 11-летней Шайло. 42-летняя актриса выбрала для выхода в свет элегантное белое платье в пол, украсив его крупной брошью.
На снимках видно, что Джоли смогла набрать несколько килограммов – ранее папарацци посмеивались над худобой актрисы. В последнее время ходят слухи, что актриса пользуется услугами пластических хирургов. Что самое интересное, ее бывший супруг после развода также признавался, что собирается обратиться к пластическим хирургам.