Тарантино сделал сенсационное признание о Вайнштейне

Квентин Тарантино, культовый голливудский режиссер, несколько дней назад заявил, что новость о «проделках» Харви Вайнштейна шокировала его, однако сейчас Тарантино утверждает, что все время знал о сексуальных домогательствах к актрисам со стороны известного продюсера, но не говорил об этом.
Как передает replyua.net со ссылкой на Нью-Йорк Таймс, также режиссер заявил, что больше не собирается работать с Вайнштейном. «Я знал достаточно, чтобы сделать больше, чем сделал. Это было больше, чем обычные слухи, обычные сплетни. Это было не из вторых рук. Я знал, что он сделал несколько таких вещей», - подчеркнул режиссер. Тарантино рассказал, что, когда он встречался с Мирой Сорвино, она постоянно жаловалась на то, что Вайнштейн к ней пристает, позже, когда они уже расстались, Сорвино также говорила о приставаниях продюсера.
Режиссер утверждает, что в те годы он понятия не имел о масштабах этого секс-скандала, поэтому и не прекращал сотрудничество с Вайнштейном, теперь же он сильно разочарован и жалеет, что в то время ничего не предпринял. «Все, что я говорю сейчас, будет звучать как дерьмовое оправдание», - откровенно признался Тарантино в интервью журналистам.