Лео Ди Каприо «поймали» в центре Нью-Йорка с известной украинской моделью

В центре Нью-Йорка папарацци «засекли» голливудского актера Леонардо Ди Каприо, который гулял в компании другого актера – Тоби Магуайра, а также известной украинской модели Алины Байковой.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Daily Mail, фотографам удалось сделать несколько снимков этих знаменитостей. Нужно отметить, что Ди Каприо остается одним из самых последних и завидных холостяков Голливуда старше сорока лет. Впрочем, сам Лео, похоже, не спешит связать себя узами законного брака. Он меняет подружек, как перчатки, и среди его девушек большинство – это модели-блондинки, у которых есть даже внешнее сходство.
Многие фанаты часто подшучивают над актером из-за его симпатий к светловолосым и длинноногим барышням. Весной этого года журналисты заявили о том, что Ди Каприо расстался с известной моделью Ниной Агдал, с которой встречался непродолжительное время.