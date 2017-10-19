валюта
СпецтемаГордон: «США выдвинули Украине условие, и два знаменитых украинца готовятся идти в президенты»

Лео Ди Каприо «поймали» в центре Нью-Йорка с известной украинской моделью

Лео Ди Каприо «поймали» в центре Нью-Йорка с известной украинской моделью
В центре Нью-Йорка папарацци «засекли» голливудского актера Леонардо Ди Каприо, который гулял в компании другого актера – Тоби Магуайра, а также известной украинской модели Алины Байковой.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Daily Mail, фотографам удалось сделать несколько снимков этих знаменитостей. Нужно отметить, что Ди Каприо остается одним из самых последних и завидных холостяков Голливуда старше сорока лет. Впрочем, сам Лео, похоже, не спешит связать себя узами законного брака. Он меняет подружек, как перчатки, и среди его девушек большинство – это модели-блондинки, у которых есть даже внешнее сходство.

Многие фанаты часто подшучивают над актером из-за его симпатий к светловолосым и длинноногим барышням. Весной этого года журналисты заявили о том, что Ди Каприо расстался с известной моделью Ниной Агдал, с которой встречался непродолжительное время.

Лео Ди Каприо «поймали» в центре Нью-Йорка с известной украинской моделью

Лео Ди Каприо «поймали» в центре Нью-Йорка с известной украинской моделью

Лео Ди Каприо «поймали» в центре Нью-Йорка с известной украинской моделью

Лео Ди Каприо «поймали» в центре Нью-Йорка с известной украинской моделью
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер: к счастью для вас, нашего президента зовут Петр Порошенко, а не Михаил Саакашвили

Срочно: СМИ: на Навального напали в Костроме и изнасиловали
Важное за сутки
18 окт 2017
10026

Блогер: к счастью для вас, нашего президента зовут Петр Порошенко, а не Михаил Саакашвили

Как передает replyua.net, анализируя вчерашние события под парламентом украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко в своем блоге предположил, как бы себя вел Саакашвили, если бы он был президентом

18 окт 2017
8699

Моя страна разговаривает на двух языках: невестка сына народного артиста Украины в эфире отказалась разговаривать на украинском

Телевизионная ведущая Полина Логунова, которая является невесткой сына народного артиста Украины Остапа Ступки, после того, как были введены языковые квоты, столкнулась с определенными трудностями,

18 окт 2017
8613

Портніков: ви навіть уявити не можете, чого вимагають протестувальники під Радою

На думку Віталія Портнікова, ті, хто зараз мітингує під Верховною Радою, навіть не усвідомлюють у чому полягає суть однієї з їх вимог, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис,

18 окт 2017
7195

Ахеджаков: Игорь Валериевич пошел ва-банк – 5 миллиардов долларов он даже, если захочет отдать, не сможет

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Ким Ахеджаков в своем блоге пишет о том, что все мы помним, как 20 партий за месяц анонсировали мегасобытие -мегапротест! Постоянно говорилось

Последние новости

Еще одна страна ужесточила санкции против Северной Кореи

Политтехнолог: повышение штрафов и видеофиксация на дорогах – первоочередные меры после вчерашней трагедии

Политик: «А на фига Кремлю Собчак?»

Земан должен извиниться за свое предложение по Крыму, - депутаты Европарламента

Кернес пообещал помощь всем пострадавшим и семьям погибших в ДТП в Харькове

Депутатам-миллионерам, имеющим жилье в Киеве, выделили деньги на отель

В Верховной Раде приняли медицинскую реформу

Собчак выступила с громким заявлением о судьбе Крыма

19 октября цены на нефть падают после рекордного роста

Политолог: депутаты поддержат президентский проект закона о снятии неприкосновенности

Ответ Мадриду: Каталония выдвинула собственный ультиматум

В США заявили о подготовки террористов к новому «11 сентября»

Додон призвал к роспуску парламента и смене формы правления в Молдове

В Сети опубликовано видео столкновения автомобилей в центре Харькова

Невзоров: «Покрышек в Украине хватит еще на десять президентов»

Блогер: три года мы ждем камер, стоим в пробках и считаем трупы на дорогах и не требуем от депутатов изменить ситуацию

Политик пояснила, зачем Кремлю на выборах нужна Собчак

Пятигорец: одно дело – мирный митинг, креативные плакаты, а другое дело – штурм Верховной Рады. Это уже перебор

В российском посольстве прокомментировали принятие акта Магнитского в Канаде

Евродепутаты призвали Земана извиниться перед Украиной

 Новости за день