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Седокова разорвала отношения с отцом своего третьего ребенка

Седокова разорвала отношения с отцом своего третьего ребенка
Анна Седокова рассталась со своим молодым человеком, имя которого она долго держала в секрете. Как передает replyua.net со ссылкой на издание ОК!, певица рассказала, что разорвала отношения с 25-летним Артемом Комаровым, который является отцом ее третьего ребенка.

Напомним, что от предыдущих браков у певицы двое детей – пятилетняя Моника и двенадцатилетняя Алина. 34-летняя Седокова заявила, что эта любовная история была для нее очень сложной. «Могу сказать, что на сегодняшний день мы приняли решение не идти вместе дальше. И это решение было принято нами сообща. Это сложная история, вот прямо сложнее, чем все мои истории до этого», - откровенно рассказала Седокова.

По ее словам, Комаров в нее никогда не верил, и у нее уже просто не было сил что-то ему доказывать и оправдываться. «А я не хочу девяносто девять процентов своего времени тратить на то, чтобы кому-то доказывать, мол, я не идиот, я талантливая, я артистка», - подчеркнула Анна.
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