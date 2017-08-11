Развод отменяется: Питт и Джоли остановили бракоразводный процесс

Пару дней назад западные таблоиды сообщили, что Брэд Питт и Анджелина Джоли якобы передумали разводиться, поскольку бракоразводный процесс затянулся, и сейчас он вообще остановился.
По информации replyua.net, согласно данным источников в Голливуде, это не совсем точная новость: дело в том, что бракоразводный процесс действительно не сдвинулся с мертвой точки за последние месяцы, однако знакомые супружеской пары уверяют, что пока 53-летний Питт и 42-летняя Джоли не думают о том, чтобы помириться, и их больше волнует судьба детей. Источник отмечает, что Анджелина действительно решила приостановить процесс по своей инициативе, поскольку начала сомневаться в правильности своего решения о разводе с Питтом.
«Это действительно правда, что дело об их разводе стоит на месте. Пока они запаслись терпением и ждут, что же будет дальше...Развод им дается очень нелегко, поэтому они хотят до конца быть уверенными в том, что поступают правильно...Очень многое изменилось с того момента, как Анджелина подала на развод», - заявил источник. По его словам, Брэд не устает самосовершенствоваться, меняется на глазах, и Джоли это всячески поощряет, но пока не хочет торопить события – с момента расставания прошло только 11 месяцев.