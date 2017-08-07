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Илон Маск бросил бывшую жену Джонни Деппа

Илон Маск бросил бывшую жену Джонни Деппа
Илон Маск, известный бизнесмен и изобретатель, разорвал отношения с Эмбер Херд, бывшей супругой Джонни Деппа, с которой он начал встречаться еще во время ее бракоразводного процесса. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Daily Mail, издание отмечает, что именно Маск бросил актрису, и на то у него были серьезные причины.

По словам источника, знакомого с ситуацией, «Эмбер не находит себе места, чувствует себя очень несчастной и опустошенной. «Он прекратил отношения неделю назад, узнав об определенных вещах в ее поведении, которые ему не понравились», заявил источник, подчеркнув, что актриса ведет себя очень нагло, использует различные манипуляции в отношениях и является весьма эгоистичной особой. В настоящее время Херд осталась в Австралии, где была вместе с Маском, а бизнесмен улетел в Лос-Анджелес.

Ранее ходили слухи, что Херд поддерживала дружеские отношения с Маском, будучи замужем за Деппом, а, когда развод был оформлен, Маск и Херд официально заявили о том, что состоят в отношениях. Кстати, близкие Джонни Деппа также неоднократно заявляли, что Херд манипулирует людьми.
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