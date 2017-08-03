Барбара Брыльска восхитила пользователей молодостью и красотой

Игорь Верник, российский телеведущий и шоумен, опубликовал на своей странице в Инстаграме эксклюзивное фото, на котором он обнимает Барбару Брыльску, знаменитую польскую актрису.
Как информирует replyua.net, сейчас актрисе уже 76 лет, однако выглядит она просто сногсшибательно, и пользователи, увидевшие эту фотографию, признались, что завидуют Вернику, которому посчастливилось встретить такую красавицу. «Ирония судьбы или с легким правом прикоснуться к любимой актрисе! Барбара Брыльска», - написал шоумен.
Напомним, что в Советском Союзе Барбара стала знаменитой после того, как в середине семидесятых снялась в одной из самых кассовых комедий Эльдара Рязанова – «Ирония судьбы, или С легким паром!». Барбару до сих пор очень любят и в нашей стране, эта актриса считается одной из самых красивых женщин мира. Судя по фото, возраст над ней не властен – Брыльска выглядит потрясающе для своих лет.