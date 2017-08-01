Будет только шок: фотографы показали, как выглядят знаменитости на пляже

Миллионы людей считают, что все знаменитости в жизни такие же идеальные, как на обложках журналов, поэтому тоже стремятся к совершенству. Как передает replyua.net со ссылкой на Wonderwall, известные фотографы специально «ловят» знаменитостей на пляжах, чтобы показать, как они выглядят на самом деле.
Хелена Бонэм-Картер никогда не соответствовала голливудским параметрам и к ним не стремилась – именно поэтому она носит откровенные купальники и не стесняется.
Ума Турман по-прежнему находится в хорошей форме для своего возраста, однако признается, что знаменитости не могут всегда выглядеть идеально.
Знаменитая модель Кейт Мосс уже давно стала объектом папарацци – из-за вредных привычек и пристрастия к наркотикам для своих 43 лет Мосс выглядит ужасно.
Антонио Бандерас никогда не обладал идеальной накаченной фигурой, поэтому и сейчас ничуть не стесняется появившегося живота.
У Мела Гибсона живот побольше, чем у Бандераса, и он теперь мало похож на того сексуального Гибсона, которого поклонники знали лет 20 назад.
Сальма Хайек, еще один секс-символ 90-х, откровенно сдала. Актриса располнела и уже никогда не сможет похвастаться тонкой талией.