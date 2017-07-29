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Пластические хирурги составили рейтинг самых красивых мужчин в мире

Пластические хирурги составили рейтинг самых красивых мужчин в мире
Доктора из центра пластической хирургии Лондона составили рейтинг самых привлекательных мужчин планеты. Как сообщает replyua.net, хирурги отметили, что составляли портреты красивых мужчин, исходя из пропорций, считающихся идеальными по так называемой формуле золотого сечения.

В итоге самым красивым мужчиной планеты был назван Джордж Клуни. Эксперты сравнивали пропорции лица с помощью компьютерной картографии и установили, что именно лицо голливудского актера Джорджа Клуни наиболее близко к идеальным параметрам – примерно на 92 процента. Остальные «кандидаты» остались далеко позади Клуни. ««Джорджа Клуни десятилетиями считали самым красивым мужчиной в мире. Отлично, что это подтвердилось и с научной точки зрения», заявил Джулиан Де Силва, руководившись исследованием. Руководитель центра при этом подчеркнул, что все остальные знаменитости тоже по-своему очень привлекательные, однако их пропорции далеки от идеала.

В рейтинг самых привлекательных мужчин планеты эксперты также включили Брэда Питта, Брэдли Купера, Дэвида Бекхэма и Гарри Стайлса. Золотое сечение известно более двух тысяч лет. Ранее ученые нашли такие идеальные пропорции только у одной женщины. Ею оказалась актриса Мишель Пфайффер.
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