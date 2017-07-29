120 кг – это не шутки: врачи предупредили Мэрайю Кери о проблемах со здоровьем

Певица Мэрайя Кери очень рискует своим здоровьем, поскольку сейчас ее вес достиг 120 килограммов, и у нее могут начаться серьезные проблемы с сердцем.
Как передает replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, известные врачи и диетологи заявили, что певица перестала следить за своим весом и «запустила себя», однако, помимо внешнего не очень привлекательного вида, она может «заполучить» и множество болезней. 47-летняя Кери никогда не была худышкой, но обладала очень привлекательными формами, однако сейчас ее тело выглядит просто ужасно – о чем пишут и поклонники. Многие считают, что так быстро звезда располнела (почти в два раза за несколько месяцев) из-за расставания с мужем. Впрочем, другие фанаты уверены, что певица ждет ребенка, поэтому так быстро набирает вес.
Однако врачи уже заявили – дело не в беременности и не в депрессии. В этом возрасте многие женщины полнеют, а Кери перестала за собой следить. Саму певицу вес не волнует – она появляется в открытых наряд и на улице, и на своих концертах.