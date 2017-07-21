Стали известны странные обстоятельства самоубийства Беннингтона

Спустя несколько часов после самоубийства Честера Беннингтона, лидера рок-группы Linkin Park, мировые СМИ начали пестрить заголовками о том, что смерть музыканта выглядит очень странной, и на это указывает целый ряд обстоятельств, информирует replyua.net.
В частности, Беннингтон повесился 20 июля, в день рождения Криса Корнелла, музыканта, который также свел счеты с жизнью в мае этого года. Интересно и то, что Беннингтон присутствовал на похоронах своего коллеги. Кроме того, музыкант повесился в ванной собственного дома всего за несколько часов до фотосессии, которая должна была пройти у группы в Голливуде. Один из коллег музыканта заявил, что удивлен и шокирован этим самоубийством, поскольку Беннингтон тщательно готовился к грандиозному турне, которое должно начаться ровно через неделю.
Впрочем, несмотря на такие обстоятельства, многие знакомые музыканта заявили, что были готовы к такому повороту. На протяжении последних лет Беннингтон страдал от наркотической и алкогольной зависимости. У него осталось шестеро детей. Музыканту недавно исполнился 41 год.