Самоубийство солиста Linkin Park шокировало весь мир

Честер Беннингтон, вокалист легендарной рок-группы Linkin Park, был найден мертвым в собственном доме утром 20 июля. Как сообщает replyua.net cо ссылкой на американские СМИ, Беннингтон повесился в собственном доме в Калифорнии.
Смерть музыканта повергла в шок не только поклонников со всего мира, но и всех остальных участников группы, которые уже заявили о том, что даже предположить не могли, что Беннингтон может решиться на самоубийство. Певец группы Linkin Park Честер Беннингтон умер в возрасте 41 года, сообщают следователи округа Лос-Анджелес», сообщили позже следователи Лос-Анджелеса в своем Твиттере. Американские СМИ сообщают, что в смерти музыканта не было ничего удивительного – последние несколько лет Беннингтон безуспешно боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.
Музыкант был женат дважды, и у него остались шестеро детей. Многие эксперты уже связали смерть Беннингтона с самоубийством Криса Корнелла, еще одного музыканта. Беннингтон присутствовал на его похоронах в мае этого года и даже выступал на церемонии.