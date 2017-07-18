«Скорее всего, все-таки выступит», - появилась информация о концерте Depeche Mode в Киеве

Накануне концерт легендарной британской группы был отменен в столице Беларуси из-за госпитализации солиста Дэйва Гаана, однако, по последней информации, музыкант идет на поправку, и, скорее всего, выступит в Киеве 19 июля на «Олимпийском».
Как передает replyua.net, такое сообщение появилось сегодня на официальной странице группы Depeche Mode в Фейсбуке. Представители музыкантов написали о том, что состояние Гаана уже заметно улучшилось. Также музыканты написали, что сегодня они будут продолжать репетиции к завтрашнему выступлению в украинской столице. «Группа с нетерпением ждет последних шоу в европейском летнем туре и встречи со всеми поклонниками в Киеве завтра, в Варшаве в пятницу и в Клуже в воскресенье», сообщается на странице группы.
Напомним, что вчера белорусские фанаты не смогли увидеть концерт – когда они собрались на стадионе, в громкоговоритель сообщили, что концерт отменен из-за плохого состояния здоровья солиста Дэйва Гаана. СМИ сообщили, что якобы музыкант подцепил кишечную инфекцию.