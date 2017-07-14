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Пользователи не узнали «новую» Ани Лорак

Пользователи не узнали «новую» Ани Лорак
Ани Лорак, украинская певица, удивила фанатов новым образом, разместив несколько снимков на своей странице в Инстаграме, передает replyua.net. Многие фанаты не узнали любимую артистку – она обрезала челку и немного подстригла концы волос.

Кроме того, Лорак предпочла прямую укладку, хотя раньше на публике появлялась, в основном, с вьющимися волосами. Также Лорак разместила пост, где сообщила поклонникам о том, что скоро будет занята в новом проекте на российском канале «МУЗ-ТВ» - артистка будет тренером в шоу «Битва талантов». Мнения пользователей о новой прическе артистке сильно разошлись.

«С челкой Вам так красиво, моложе даже стали», «Выглядите теперь на 20 лет», «Без челки было намного лучше», «С челкой вас и не узнать», «Новая прическа супер, вы очень красивая», «Похожа на Монику Беллуччи», отмечают фанаты Ани Лорак. Напомним, что артистка очень строго относится к своей внешности, никогда «не распускает себя и не расслабляется». По признанию самой Лорак, она занимается в спортзале по несколько часов в день.

Пользователи не узнали «новую» Ани Лорак

Пользователи не узнали «новую» Ани Лорак

Пользователи не узнали «новую» Ани Лорак
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