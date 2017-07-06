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Семейство Клуни впервые появилось на публике после рождения детей

Семейство Клуни впервые появилось на публике после рождения детей
Амаль и Джордж Клуни впервые показались со своими маленькими детьми на публике – супруги прилетели в Италию на частном самолете.

Как информирует replyua.net со ссылкой на издание People, Клуни не дает интервью и отказывается общаться с журналистами, однако папарацци все-таки удалось сделать несколько фотографий, на которых видно, как Клуни выходит из самолета с детской люлькой. В издании подчеркнули, что после рождения детей фотографам еще ни разу не удавалось «подловить» актера или его жену с малышами. Кстати, известно, что пара любит отдыхать в Италии на озере Комо, где у них есть собственный дом. Амаль и Джордж впервые стали родителями ровно месяц назад – 6 июня.

Мальчика Клуни назвали Александром, а девочку – Эллой. Для обоих родителей – это первые дети. На протяжении двух лет паре не удавалось зачать ребенка, поэтому он прибегли к ЭКО. Амаль сейчас 39 лет, а Джорджу – 56 лет. Ранее Клуни заявлял, что очень серьезно подходит к отцовству, и для него дети – самое большое счастье, свалившееся на него за последние годы.

Семейство Клуни впервые появилось на публике после рождения детей
Семейство Клуни впервые появилось на публике после рождения детей
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