Семейство Клуни впервые появилось на публике после рождения детей

Амаль и Джордж Клуни впервые показались со своими маленькими детьми на публике – супруги прилетели в Италию на частном самолете.
Как информирует replyua.net со ссылкой на издание People, Клуни не дает интервью и отказывается общаться с журналистами, однако папарацци все-таки удалось сделать несколько фотографий, на которых видно, как Клуни выходит из самолета с детской люлькой. В издании подчеркнули, что после рождения детей фотографам еще ни разу не удавалось «подловить» актера или его жену с малышами. Кстати, известно, что пара любит отдыхать в Италии на озере Комо, где у них есть собственный дом. Амаль и Джордж впервые стали родителями ровно месяц назад – 6 июня.
Мальчика Клуни назвали Александром, а девочку – Эллой. Для обоих родителей – это первые дети. На протяжении двух лет паре не удавалось зачать ребенка, поэтому он прибегли к ЭКО. Амаль сейчас 39 лет, а Джорджу – 56 лет. Ранее Клуни заявлял, что очень серьезно подходит к отцовству, и для него дети – самое большое счастье, свалившееся на него за последние годы.