«Поехала крыша»: в соцсетях обсуждают «перестрелку» с участием Дорна

Иван Дорн, скандальный украинский певец, выложил в Интернет видеоролик, где он имитирует процесс съемки фильма и перестрелку. Как информирует replyua.net, это видео появилось на странице артиста в Инстаграме.
Видео снято в замедленном темпе, и на нем Иван Дорн «сидит в засаде», а затем резко нападает из-за угла на своих противников. Фанаты Дорна, как и обычные пользователи, признались, что не поняли ничего из того, что увидели. Впрочем, нашлись и те, кто «узнал» в певце секретного агента Джейсона Борна. Напомним, что несколько дней назад Дорн снова посетил Россию, где принял участие в фестивале «Дикая мята».
Он исполнил несколько своих самых популярных песен, в том числе «Бигуди» и «Ненавижу». Ранее Дорн отменил концерт в Одессе из-за своего скандального высказывания о том, что между Москвой и Киевом может быть только дружба.