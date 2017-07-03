Фомин на фестивале во Львове сделал скандальное заявление о Крыме и назвал себя «голубем мира»



Митя Фомин, бывший солист одной из самых популярных в 90-е годы российских группы HI-FI, побывал на джазовом фестивале во Львове и дал скандальное интервью украинским журналистам.



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«Я всегда говорил о том, что музыка не имеет границ, я ездил в Крым и ранее. Артист, как птица, он будет петь, даже, если его не будут слушать. Он будет петь, куда прилетает. Никто из нас не имеет никакого отношения к тому, что происходит на границе, на фронтах», заявил российский исполнитель. По его словам, украинские власти не должны запрещать ему въезд, а в Украине у него очень много друзей, и он никогда «не боялся туда ехать».

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Срочно: Павел Нусс: вот сейчас она действительно должна вызвать к своей персоне гнев адекватных украинцев Митя Фомин, бывший солист одной из самых популярных в 90-е годы российских группы HI-FI, побывал на джазовом фестивале во Львове и дал скандальное интервью украинским журналистам.Как информирует replyua.net , в эфире телепрограммы «Светская жизнь» Фомин заявил, что ездит и будет ездить в Украину, но считает Крым российской территорией, а также надеется, что ему не запретят въезд в страну, потому как он «голубь мира». В разговоре с Катей Осадчей певец подчеркнул, что Крым для него всегда был Россией. Нужно отметить, что Фомин также бывал и на оккупированной территории.«Я всегда говорил о том, что музыка не имеет границ, я ездил в Крым и ранее. Артист, как птица, он будет петь, даже, если его не будут слушать. Он будет петь, куда прилетает. Никто из нас не имеет никакого отношения к тому, что происходит на границе, на фронтах», заявил российский исполнитель. По его словам, украинские власти не должны запрещать ему въезд, а в Украине у него очень много друзей, и он никогда «не боялся туда ехать».